Происшествия

РБКРБКДесятки человек пострадали при землетрясении в Албании

По предварительным данным, под обломками одного из разрушенных домов в Дурресе находятся 10 человек. Как передает Gazeta Shqiptare Online, по предварительным данным, в результате землетрясений погибли трое человек, еще 150 получили ранения.
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Российские граждане не пострадали в результате землетрясения в Албании

Интерфакс01:37

Жертвами землетрясения в Албании стали 4 человека

Московский Комсомолец01:56

До пяти возросло число жертв землетрясения в Албании

RT на русском01:52

Россияне не пострадали при землетрясении в Албании

ТАСС01:28

Видео: разрушительное землетрясение в Албании уничтожило жилые дома

РЕН ТВ00:26

СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании

REGNUM01:33

Число погибших после землетрясения в Албании возросло до четырех

РИА Новости01:46
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Финансы

Рубль незначительно повысился к доллару и евро

На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:08
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Общество

В России и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса

В России и на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространённого протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Об этом сообщается на сайте RIPE NCC.
Российская газета 02:04
Технологии

Huawei обещает уникальные наушники

Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
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Происшествия

Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Газета.Ru 01:24
Энергетика

Нефть готовится к «прорыву» отметки $64

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $63,60 за баррель.
REGNUM 00:12
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
Коммерсантъ вчера в 17:43
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Смартфоны с камерами Sony будут снимать на уровне профессиональных зеркальных камер

iXBT.com 02:18
Армия и оружие

ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 23 ноября в 02:29
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Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Игромания.ру вчера в 11:44
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК 00:37
Происшествия

Десятки школьников в Нижегородской области отравились газом

По предварительной информации, на газораспределительной станции, расположенной в с. Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
Магсити74 вчера в 08:20
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru вчера в 13:19
Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета вчера в 05:54
Политика

Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину

В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 15:07
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Общество

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Lenta.ru 02:06
Общество

Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы

Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Российская газета вчера в 19:01
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 75 млн рублей на счетах ФБК

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и признал законным арест свыше 75 млн рублей на счетах организации, сообщили в суде.
Московский Комсомолец вчера в 11:50
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Lenta.ru вчера в 22:45
Хоккей

«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Спорт-Экспресс вчера в 23:07
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM вчера в 00:05
Политика

В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны

Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 02:57
Культура

Международную премию Станиславского вручают в Москве

В центре Москвы в одном из крупнейших отелей завершается вручение Международной премии Станиславского, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 14:25
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Происшествия

В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов

Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Происшествия

В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 00:56
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