Происшествия
РБКДесятки человек пострадали при землетрясении в Албании
По предварительным данным, под обломками одного из разрушенных домов в Дурресе находятся 10 человек. Как передает Gazeta Shqiptare Online, по предварительным данным, в результате землетрясений погибли трое человек, еще 150 получили ранения.
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Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Финансы
Рубль незначительно повысился к доллару и евро
На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Общество
В России и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса
В России и на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространённого протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Об этом сообщается на сайте RIPE NCC.
Технологии
Huawei обещает уникальные наушники
Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
Происшествия
Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье
Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Энергетика
Нефть готовится к «прорыву» отметки $64
Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $63,60 за баррель.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
Гаджеты
Смартфоны с камерами Sony будут снимать на уровне профессиональных зеркальных камер
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Происшествия
Десятки школьников в Нижегородской области отравились газом
По предварительной информации, на газораспределительной станции, расположенной в с. Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Политика
Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 75 млн рублей на счетах ФБК
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и признал законным арест свыше 75 млн рублей на счетах организации, сообщили в суде.
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии
По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Хоккей
«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Политика
В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны
Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Культура
Международную премию Станиславского вручают в Москве
В центре Москвы в одном из крупнейших отелей завершается вручение Международной премии Станиславского, передает ОТР.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Происшествия
В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов
Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.
Происшествия
В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами
Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.