Общество

Lenta.ruLenta.ruДесятки детей заразились коронавирусом в Москве

В Москве за сутки коронавирусом заразились 30 детей, сообщает оперативный штаб. Всего за день в столице зарегистрирован 591 случай инфицирования.
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В Подмосковье зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом

Оka.fm05:45

Десятки детей заразились коронавирусом в Москве

Lenta.ru03:51
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

Минпромторг расследует инцидент с замминистра Овсянниковым в Ижевске

Минпромторг России проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который произошел в аэропорту Ижевска с заместителем главы министерства Дмитрием Овсянниковым.
Газета.Ru 08:25
Общество

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Подольск, Московская область, 6 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Российский блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области.
REGNUM 04:43
Здоровье

В Архангельской области выросло число зараженных коронавирусом

REGNUM 08:09
Общество

В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Иркутск Сегодня 07:22
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Деловое.ТВ 09:15
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Экономика

Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
63.ru 03:29
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Expert.ru 02:25
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости вчера в 13:12
Космос

Озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой

Массы холодного воздуха, запертые в районе Северного полюса, привели к появлению озоновой дыры рекордных размеров.
Тольятти-Новости 04 апреля в 22:05
Экономика

Банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат

С 8 апреля российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
Известия 08:07
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области

В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 04 апреля в 20:22
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Общество

В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции

В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
АиФ Казань 05:37
Путешествия

Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года

Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
ToDay News Ufa 06:47
Общество

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Российская газета 07:21
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Политика

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Происшествия

В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам

В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии организаторов преступной группы, продававшей пенсионерам биологически активные добавки под видом лекарств.
RT на русском 08:26
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован

9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Эхо Москвы 03:00
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Происшествия

В Челябинской области выявили 227 нарушителей режима самоизоляции

Более 220 граждан, нарушивших предписания Роспотребнадзора о режиме самоизоляции, выявлены в Челябинской области, за сутки таких нарушителей 12, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 09:24
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Происшествия

Сотрудница ФСБ умерла после обысков в ее московской квартире

В Москве умерла 31-летняя сотрудница ФСБ после обысков в ее квартире.
Lenta.ru 08:36
Общество

В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина

В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Говорит Москва 06:31
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru вчера в 03:32
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