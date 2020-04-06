Общество
Lenta.ruДесятки детей заразились коронавирусом в Москве
В Москве за сутки коронавирусом заразились 30 детей, сообщает оперативный штаб. Всего за день в столице зарегистрирован 591 случай инфицирования.
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Общество
Минпромторг расследует инцидент с замминистра Овсянниковым в Ижевске
Минпромторг России проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который произошел в аэропорту Ижевска с заместителем главы министерства Дмитрием Овсянниковым.
Общество
В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов
Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Подольск, Московская область, 6 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Российский блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Экономика
Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул
Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
Космос
Озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой
Массы холодного воздуха, запертые в районе Северного полюса, привели к появлению озоновой дыры рекордных размеров.
Экономика
Банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат
С 8 апреля российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции
В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Политика
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели
Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
Происшествия
В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам
В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии организаторов преступной группы, продававшей пенсионерам биологически активные добавки под видом лекарств.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован
9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Происшествия
В Челябинской области выявили 227 нарушителей режима самоизоляции
Более 220 граждан, нарушивших предписания Роспотребнадзора о режиме самоизоляции, выявлены в Челябинской области, за сутки таких нарушителей 12, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Происшествия
Сотрудница ФСБ умерла после обысков в ее московской квартире
В Москве умерла 31-летняя сотрудница ФСБ после обысков в ее квартире.
Общество
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина
В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом
На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.