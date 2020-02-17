Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУНа Дальнем Востоке массово эвакуируют детские сады

В нескольких городах Дальнего Востока началась массовая эвакуация детских садов из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах, сообщает Интерфакс . В Благовещенске поступила информация о минировании 11 корпусов пяти детских садов. В Комсомольске-на-Амуре проводят эвакуацию 10 детских садов.
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На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за угроз взрывов

РБКвчера в 22:51

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

Известиявчера в 22:38

В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детские сады и отделение телерадиокомпании

Московский Комсомолецвчера в 21:27

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РИА Новостивчера в 23:07

На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании

Российская газетавчера в 21:39

Детские сады массово эвакуируют на Дальнем Востоке

Газета.Ruвчера в 22:13

Детские сады и отделение телерадиокомпании эвакуируют в Комсомольске-на-Амуре

ТАССвчера в 21:06
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В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
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Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
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Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
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Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
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С 1 июля меняются правила начисления пенсии

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ToDay News Ufa вчера в 10:58
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Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
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REGNUM вчера в 19:59
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
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В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
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Tesla увеличила запас хода Model S

Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
SpeedMe вчера в 04:56
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ТАСС вчера в 14:26
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Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5

СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.
Gazeta.SPb 15 февраля в 10:44
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Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова

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Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
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В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус

Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
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РИА Новости вчера в 22:30
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ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
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Действия, которые запрещены 17 февраля, в день Николы Студеного

Сегодня верующие люди почитают память преподобного Николая Студийского, который был греческим игуменом и исповедником.
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В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 00:43
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