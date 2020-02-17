Общество
ИжевскИнфо.РУНа Дальнем Востоке массово эвакуируют детские сады
В нескольких городах Дальнего Востока началась массовая эвакуация детских садов из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах, сообщает Интерфакс . В Благовещенске поступила информация о минировании 11 корпусов пяти детских садов. В Комсомольске-на-Амуре проводят эвакуацию 10 детских садов.
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В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детские сады и отделение телерадиокомпании
Московский Комсомолецвчера в 21:27
На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании
Российская газетавчера в 21:39
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