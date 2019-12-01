Происшествия
Красная веснаДесятки фанатов «Спартака» задержаны накануне матча с «Зенитом»
81 болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва) был задержан полицией в Санкт-Петербурге накануне матча чемпионата России по футболу с местным «Зенитом», 1 декабря сообщает ТАСС. Помимо болельщиков московской команды, было также задержано пять фанатов «Зенита».
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с чего всё началось
Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами
Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.Фонтанка.Рувчера в 04:41
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