Происшествия
Газета.RuДесятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
Перфоманс фанатов "Спартака", которые красочно проводили команду на выезд в Тулу, обернулся для них уголовным преследованием. По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
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Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование
Тульская служба новостейвчера в 04:55
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 12:34
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 10:24
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Футбол
Газзаев опроверг слухи о готовности вернуться в ЦСКА
Депутат Государственной думы России, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сосредоточен на политической карьере и не намерен возобновлять тренерскую деятельность.
RT на русском 13:29
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Игры
Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»
Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
Игромания.ру 12:21
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Здоровье
Массовое заражение в Покровской больнице дошло до суда
Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу завершил расследование массового заражения пациентов Покровской больницы.
Ivbg.ru 09:37
Общество
В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы.
Вечерняя Москва 04:36
Происшествия
Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева госпиталазирован из спецприемника, где отбывал наказание за ДТП.
Вести.Ru 12:36
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Экономика
В Рязани планируют начать строительство моста через Оку в 2021 году
Строительство моста-дублера через Оку в районе Рязани планируется начать в 2021 году, из федерального бюджета уже выделены 2,7 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:34
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47