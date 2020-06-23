Перфоманс фанатов "Спартака", которые красочно проводили команду на выезд в Тулу, обернулся для них уголовным преследованием. По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.

Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 27

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 98

Экономика Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное. 220

Общество Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате безработным гражданам пособий по безработице в максимальном размере — 12130 руб. Для безработных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, также была предусмотрена выплата пособий в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка. 32

Политика Путин оценил парад Победы жестом Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. 30

Футбол Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба. 3

Политика Президент Сербии поделился эмоциями от парада Победы в Москве Президент Сербии Александар Вучич поделился впечатлениями от военного парада, который проводился в Москве 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 63

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 727

Происшествия Петербургские активисты ответят за листовки с вопросами о Путине Сегодня, 24 июня, в Санкт-Петербурге задержали активистов, которые решили самостоятельно распространить листовки среди горожан, связанные с темой предстоящего всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 10