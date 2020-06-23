Происшествия

Газета.RuГазета.RuДесятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

Перфоманс фанатов "Спартака", которые красочно проводили команду на выезд в Тулу, обернулся для них уголовным преследованием. По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
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