Происшествия
Газета.RuДесятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
Перфоманс фанатов "Спартака", которые красочно проводили команду на выезд в Тулу, обернулся для них уголовным преследованием. По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
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Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование
Тульская служба новостейвчера в 04:55
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
Экономика
Более 17,8 тыс рабочих мест предполагается создать в Тульской области
Создано более 2 тысяч рабочих мест. До конца года планируется окончить еще 12 крупных проектов.
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На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума
Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума.
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«Авангард» подписал контракт с американским форвардом Буше
Американский нападающий Рид Буше заключил контракт с омским "Авангардом", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Экономика
Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
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Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, для этого Варшава готова приобретать американские энергоресурсы по завышенной цене.
МонаВиста вчера в 10:20
Кино
Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
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Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
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Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Общество
Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Дни24 вчера в 10:58
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
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Политика
Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
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Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
«Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным.
Спорт-Экспресс 11:05
Общество
Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
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