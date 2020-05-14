Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий.

с чего всё началось

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. Об этом со ссылкой на компании, занимающиеся кибербезопасностью, 14 мая сообщила газета «Коммерсантъ».

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

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