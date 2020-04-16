О госпитализации Анатолия Минакова «Фонтанке» стало известно со слов самого начальника училища. 16 апреля корреспондент позвонил, чтобы проверить информацию о заболевшем COVID-19 преподавателе Нахимовского.

с чего всё началось

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