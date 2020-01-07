Общество
РБКСМИ сообщили о погибших в результате давки на похоронах Сулеймани
Несколько человек погибли в результате давки на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
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Происшествия
В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка
Водитель скорой помощи насмерть сбил ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Гаджеты
AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M
Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Политика
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
"Подготовка к ответным действиям" Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.
Культура
Создатель «Мандалорца» опроверг главную фанатскую теорию о малыше Йоде
Малыш Йода прошел ДНК-тест: оказалось, что он на 100% не тот, за кого его принимают многие зрители.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Общество
В Киеве радикалов поставили на колени за вопрос про Крым блогеру из РФ
В Киеве полиция задержала активистов движения "Відсіч" ("Отпор"), которые сорвали лекцию российского блогера Александры Митрошиной.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов
Происшествия
Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии
Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
Наука
Создан тепловой квантовый двигатель
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Происшествия
Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню
Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Экономика
Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд
По результатам 2019 года рубль стал одной из лучших мировых валют благодаря высокому «кэрри» и росту спот-курса, поэтому спекулянты не торопятся фиксировать прибыль.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича поделилась откровенной фотографией в ванной
Дочь Леонида Якубовича, 21-летняя Варвара, на своей странице Instargam опубликовала пикантную фотографию.
Автоспорт
Машина Васильева загорелась на «Дакаре». Россиянин выбыл из ралли
Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, выступающий в зачёте внедорожников, вынужден сняться с ралли «Дакар» 2020 года из-за технических проблем, которые подстерегли его в третий соревновательный день.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Политика
Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Здоровье
Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал закон о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия — 1» заявил, что любое вторжение в семью несет негативные последствия.
Здоровье
В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии
Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Гаджеты
Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков
Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.