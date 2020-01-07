с чего всё началось

Несколько человек погибли в результате давки на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США. Об этом сообщает Press TV в Twitter.

СМИ сообщили о погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

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