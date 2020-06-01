Коронавирус
REGNUMДесятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
Уточняется, что за это же время четыре пациента с коронавирусом были выписаны. Таким образом, выздоровели уже 233 кузбассовца. В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом.
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В каких городах появились 44 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово00:36
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Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Авто
За брошенные автомобили в России планируют штрафовать
В новой редакции КоАП появится статья, наказывающая владельца брошенного разукомплектованного автомобиля.
Car.ru 01:42
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
С сегодняшнего дня, 1 июня, в России начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет, об этом напомнили в Пенсионном фонде России.
ИА Городские вести. Волгоград 00:06
Общество
Выплата пенсий с 1 июня меняется
С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 30 мая в 13:08
Экономика
Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам
С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.
ИА Клерк.Ру 29 мая в 09:59
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в насилии над детьми
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
Известия вчера в 16:12
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
Что изменится с 1 июня 2020 года в России
Госдума РФ сообщила, какие законы вступят в силу с 1 июня 2020 года и в течение месяца.
Алтайская правда 29 мая в 05:10
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Здоровье
Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
Народные новости 30 мая в 08:13
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру 30 мая в 01:00
Политика
Медведев: Праймериз «ЕР» позволили серьезно обновить состав партии
Предварительное голосование "Единой России" позволило существенно обновить состав партии, сообщил ее председатель Дмитрий Медведев.
Накануне.Ru вчера в 19:08
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:10
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС
Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor вчера в 13:33
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Утверждены правила спецвыплат волонтёрам во время коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время коронавируса.
Областная газета вчера в 12:52
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 30 мая в 01:23
Общество
В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19
Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 29 мая в 01:47
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 30 мая в 07:28
Технологии
Apple выплатила эксперту $100 тыс. за обнаруженную уязвимость
Компания выплатила ему вознаграждение в 100 тысяч долларов, отметив, что до устранения уязвимости не было ни одного случая взлома учетной записи.
РЕН ТВ вчера в 22:46
Экономика
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.
РБК 00:00