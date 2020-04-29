с чего всё началось

Жители Бруклина в среду, 29 апреля, пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили возле их домов грузовики с трупами. Как сообщил газете анонимный источник, похоронное бюро хранило тела в грузовиках, так как его морозильные камеры перестали работать.

Общество Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. 219

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,7K

Происшествия В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города. 29

Кино Создатели «Джона Уика» помогают в съемках «Матрицы 4» В интервью Collired постановщик подтвердил, что и в «Матрице 4» они с Литчем примут участие: Они попросили нас помочь с хореографией и некоторой физической подготовкой актеров.

Финансы ЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 119

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях. 5

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 124

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 245

Здоровье ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.

Экономика Падение деловой активности в России превзошло рекорд кризиса 1998 года Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле впервые снизился до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте, сообщила компания Markit, рассчитывающая экономические индексы для стран.

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 8

Политика Руслан Болотов стал мэром Иркутска Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра. 11

Происшествия Убийце проституток в России отказали в смягчении наказания Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказался смягчить наказание лидеру банды сутенеров Дмитрию Чудинову, осужденному к 20 годам заключения за массовое убийство российских проституток.

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 1K

Наука Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. 2,2K

Авто На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77 В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 228