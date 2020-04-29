с чего всё началось

Жители Бруклина в среду, 29 апреля, пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили возле их домов грузовики с трупами. Как сообщил газете анонимный источник, похоронное бюро хранило тела в грузовиках, так как его морозильные камеры перестали работать.

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

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