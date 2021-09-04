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Десятки российских банков повысили ставки по ипотечным и потребительским кредитам

Десятки российских банков за август повысили ставки по ипотеке и потребительским кредитам.
URA.Ru
Cтавки на ипотеку в августе пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные мониторинга "Сравни.ру".
ПРАЙМ
Ставки по жилищным кредитам подняли в 39 организациях.
ПРАЙМ
В среднем тарифы по ипотечным займам увеличились в пределах 0,3 процентного пункта, а по кредитам — 0,5 процентного пункта, что связано с разнонаправленной динамикой, которая есть в некоторых банках.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Ставка едет не спеша: банки повысили проценты по ипотеке и кредитам
Опрошенные "Известиями" эксперты прогнозируют к концу года проценты на ипотеку на уровне 9,5%, на потребкредиты — от 14,5 до 22% Кто больше В августе ставки на ипотеку пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40, следует из мониторинга "Сравни.ру".
Известия17:01

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Десятки банков РФ повысили ставки по ипотеке и потребкредитам
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