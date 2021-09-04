Опрошенные "Известиями" эксперты прогнозируют к концу года проценты на ипотеку на уровне 9,5%, на потребкредиты — от 14,5 до 22% Кто больше В августе ставки на ипотеку пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40, следует из мониторинга "Сравни.ру".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны.
United Launch Alliance (ULA; совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin) больше не будет продавать ракеты Atlas V. Первая ступень ракеты-носителя оснащена двигателем РД-180 производства российской компании «Энергомаш».
Официальный Киев выражает решительный протест задержаниям представителей Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крыму, сообщило министерство иностранных дел Украины 4 сентября на официальном сайте.