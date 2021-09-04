Опрошенные "Известиями" эксперты прогнозируют к концу года проценты на ипотеку на уровне 9,5%, на потребкредиты — от 14,5 до 22% Кто больше В августе ставки на ипотеку пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40, следует из мониторинга "Сравни.ру".

Известия 17:01