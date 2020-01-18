Армия и оружие
Lenta.ruДесятки террористов с танками атаковали военных в Сирии
Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб.
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Общество
У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Гаджеты
Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE
Технологии
Microsoft добавит графический режим в калькулятор для Windows 10
Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Экономика
Россиянам с детьми упростят рефинансирование ипотеки
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми, сообщает телеканал «360».
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Футбол
«Атлетико» проиграл «Эйбару» в матче чемпионата Испании
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Общество
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд
В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Кино
Добронравов анонсировал новый сезон «Сватов»
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Футбол
Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией
Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) ведут свою деятельность, копируя мафию.
Биатлон
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
Политика
Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Авто
Jeep привезет в РФ три новинки в 2020 году
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Политика
Порошенко рассказал, при каком условии явится на допрос в ГБР
Ранее ГБР опубликовало на своем сайте повестку на допросы для Порошенко, которые назначены на 21 и 24 января.
Футбол