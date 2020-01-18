Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб.

Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

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