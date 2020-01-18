Армия и оружие
Lenta.ruДесятки террористов с танками атаковали военных в Сирии
Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Политика
Главного Советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Политика
Кадырову прочат должность полпреда президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Игры
Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Футбол
«Наполи» дома проиграл «Фиорентине»
В 20 туре Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» (0:2). Счет был открыт в первом тайме.
Происшествия
В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства РФ
Реализация послания президента Федеральному Собранию является главной целью нового состава правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Единоборства
Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).
Политика
Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США
Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.
Политика
Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Армия и оружие
Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи для защиты чиновников из правительства национального согласия Файеза Сарраджа, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.