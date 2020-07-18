Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности. На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

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