Общество
КоммерсантъДесятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности. На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
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Очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала начался в Хабаровске
AmurMedia.ruвчера в 22:25
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Общество
В России выявлено 6 234 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.
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Экономика
Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России
Компенсацию россияне смогут получить при покупке туров у туроператора, включающих транспорт и проживание в отеле, либо только размещение в отеле для самостоятельных туристов.
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Здоровье
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На Украине с начала эпидемии зафиксировано 56 455 случаев коронавируса, 1445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.
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Вечерняя Москва 02:14
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
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Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия 03:32
Здоровье
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области
На утро 18 июля в области подтверждены 10079 случаев заболевания COVID-19, 148 новых заболевших за сутки, сообщает оперштаб минздрава по Челябинской области.
АиФ Челябинск 02:40
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
За сутки в России умерли 186 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
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iReactor 15 июля в 09:44
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Футбол
Широков предложил «Спартаку» использовать хештег «Играйте, как Зенит»
Ошибки есть, но считаю, что они оправданны. Федун предложил хештег #судитеспартаккакзенит.
ГЛАС.RU 03:57
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Автоспорт
Валттери Боттас: Хорошее начало уик-энда
Валттери Боттас показал второе время на мокрой трассе во второй сессии свободных заездов Гран При Венгрии.
F1news.ru вчера в 12:30
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Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия вчера в 15:52
Технологии
«Иркут» приступил к следующему этапу испытаний самолета МС-21
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Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
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Автоспорт
«Я как будто часть эксперимента». Механики находятся на грани бойкота из-за двойных стандартов в «Формуле-1»
Один из механиков анонимно рассказал СМИ, что часть персонала команд близка к тому, чтобы покинуть свои рабочие места.
Матч ТВ 03:49
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10