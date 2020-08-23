Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
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Часть митингующих, дойдя до гостиницы, уходит на соседние улицы, пишет агентство. Как уточняется, участники акции заняли не только площадь Независимости, но и прилегающую часть проспекта Независимости. Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.В источнике
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