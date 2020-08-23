Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

Часть митингующих, дойдя до гостиницы, уходит на соседние улицы, пишет агентство. Как уточняется, участники акции заняли не только площадь Независимости, но и прилегающую часть проспекта Независимости. Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

RT на русском11:42
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
Московский Комсомолец

На митинге протеста в Минске оппозиция призвала разбирать заграждения

Московский Комсомолец09:32
Интерфакс

Протестующие начали собираться в центре Минска

Интерфакс07:29
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01
Газета.Ru

Несколько десятков тысяч человек пришли на площадь Независимости в Минске

Газета.Ru08:21

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
16

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.com10:50
86