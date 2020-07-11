Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruМВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Напомним, что в Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
Читать в источнике
Комментировать8,9K
с чего всё началось
УМВД края опубликовало сообщение
: «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек».
Коммерсантъвчера в 11:33

Подробнее о событии

В Хабаровске закончилась новая акция в поддержку Фургала

URA.Ru02:47

МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов

Lenta.ruвчера в 05:57

Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к акции в поддержку Фургала

ТАССвчера в 08:02

«Фургала домой»: хабаровчане вышли на многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора

Губерниявчера в 05:00

Правительство Хабаровского края отреагировало на информацию МВД

Хабаровский край сегоднявчера в 06:55

В МВД уточнили число участников несанкционированной акции в Хабаровске

Говорит Москвавчера в 06:28

В Хабаровске проходит новый митинг в поддержку губернатора Фургала

Znak.com02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
12
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
337
Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
58
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
1
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
406
Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
3
Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
69
Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
12
Общество

Арктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе

В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
РИАМО 03:51
99
Единоборства

Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Здоровье

Американский врач предупредил о третьей волне коронавируса

Американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса.
Life.ru 07:37
64
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru вчера в 10:23
77
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
159
Происшествия

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

РИА Новости 08:14
Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
114
Армия и оружие

Укрепление отношений Индии с Россией в оборонной сфере «злит» Китай

Из-за обострения отношений с Китаем Индия на сегодняшний день уделяет значительное внимание сотрудничеству с Россией в сфере обороны.
ПолитРоссия 05:30
4
Футбол

Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".
Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес

Елена Малышева опубликовала видео со старшим внуком

Звездный теледоктор Елена Малышева опубликовала видео, на котором появилась в компании старшего внука Игоря.
Актуальные Новости 07:26
5
Общество

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде, собравшихся напротив здания парламента.
Деловое.ТВ вчера в 04:37
17
Происшествия

Фонд Дятлова продолжит добиваться расследования гибели туристов

Коммерсантъ 06:41
7
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
388
Космос

Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»

Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 вчера в 02:42
21
Политика

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников

Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
Религия

Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

РИА Новости 06:29
2
Общество

Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6

Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
44
Футбол

Зидан считает «Реал» лучшим клубом в истории футбола

Французский специалист Зинедин Зидан, работающий главным тренером «Реала», высказался перед матчем против «Гранады» в 36-м туре Примеры.
ProstoProSport 08:17
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,4K
Политика

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
RT на русском 08:27
33
Происшествия

Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге» в центре Москвы

Вести.Ru 06:24
5
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное