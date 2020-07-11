Общество
RuNews24.ruМВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Напомним, что в Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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с чего всё началось
УМВД края опубликовало сообщение: «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек».Коммерсантъвчера в 11:33
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Правительство Хабаровского края отреагировало на информацию МВД
Хабаровский край сегоднявчера в 06:55
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Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Общество
Арктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе
В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
РИАМО 03:51
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Здоровье
Американский врач предупредил о третьей волне коронавируса
Американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса.
Life.ru 07:37
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Армия и оружие
Укрепление отношений Индии с Россией в оборонной сфере «злит» Китай
Из-за обострения отношений с Китаем Индия на сегодняшний день уделяет значительное внимание сотрудничеству с Россией в сфере обороны.
ПолитРоссия 05:30
Футбол
Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".
Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес
Елена Малышева опубликовала видео со старшим внуком
Звездный теледоктор Елена Малышева опубликовала видео, на котором появилась в компании старшего внука Игоря.
Актуальные Новости 07:26
Общество
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде, собравшихся напротив здания парламента.
Деловое.ТВ вчера в 04:37
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 вчера в 02:42
Политика
Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
Общество
Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6
Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
Футбол
Зидан считает «Реал» лучшим клубом в истории футбола
Французский специалист Зинедин Зидан, работающий главным тренером «Реала», высказался перед матчем против «Гранады» в 36-м туре Примеры.
ProstoProSport 08:17
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
RT на русском 08:27
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02