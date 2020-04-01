В Новосибирской области зарегистрировали десятый случай заражения коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. Отмечается, что пациентка путешествовали по Италии и Нидерландам с 4 по 18 марта.

Десятый случай коронавируса выявили в Новосибирской области

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Авто Mitsubishi разрабатывает новое поколение Pajero Токио, 31 марта 2020, 10:25 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi разрабатывает пятое поколение модели Pajero.