Коронавирус
АиФ НовосибирскДесятый случай коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области зарегистрировали десятый случай заражения коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. Отмечается, что пациентка путешествовали по Италии и Нидерландам с 4 по 18 марта.
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Десятый случай коронавируса в Новосибирской области. Девушка вернулась из Италии
Бердск онлайнвчера в 23:28
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей
КП - Новосибирсквчера в 23:43
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Биатлон
Драчева призвали уйти с поста главы СБР
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Здоровье
Новых случаев коронавирусной инфекции в Курской области не выявлено
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 15:30 31 марта, под медицинским наблюдением находятся 343 человека.
Армия и оружие
В США оценили ракетные послевоенные танки СССР
Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Армия и оружие
Турция отправила в Италию и Испанию самолёт с медпомощью
«По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из аэропорта Анкары были отправлены медицинские грузы, подготовленные для Испании и Италии, которые серьезно пострадали от COVID-19 и в настоящее время борются с этим вирусом», — говорится в сообщении ведомства.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Армия и оружие
Северный флот получит пять субмарин «Ясень»
Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Игры
Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий
Независимая студия Re-Logic объявила, что её песочница Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Происшествия
Машина сбила насмерть журналиста телекомпании «Вести Новосибирск»
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Политика
В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь российской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, цитирует его ТАСС.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Авто
Mitsubishi разрабатывает новое поколение Pajero
Токио, 31 марта 2020, 10:25 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi разрабатывает пятое поколение модели Pajero.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.