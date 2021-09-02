В России могут ввести цифровой налог для иностранных ИТ-компаний по модели, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рассказал журналистам заместитель главы Минцифры Максим Паршин.
Поскольку многие бренды ноутбуков первого уровня уже намерены сократить количество заказов на чипы, которые не испытывают дефицита, в ответ на сокращение конечного спроса на ноутбуки, ожидается, что продажи многих поставщиков микросхем в четвертом квартале будут подорваны из-за спада.
Как пишет The Drive, глава Центрального командования США генерал Корпуса морской пехоты Фрэнк Маккензи объявил, что 73 самолета и вертолета были "демилитаризованы" в аэропорту до того, как оттуда ушли американские военные.
Согласно отчету, Binance.US также следит за завершением крупного раунда частного финансирования в течение следующих двух месяцев, который приведет к тому, что генеральный директор биржи снизит контроль над советом директоров в филиале США.