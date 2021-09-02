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Детали будущего цифрового налога в России могут стать известны в ноябре

В России могут ввести цифровой налог для иностранных ИТ-компаний по модели, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рассказал журналистам заместитель главы Минцифры Максим Паршин.
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"Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - PILLAR1 и PILLAR2", - сообщил он.
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По словам Паршина, на площадке ОЭСР в настоящее время "идет проработка детальных механизмов и модели" налогообложения; как ожидается, детальное описание модели может быть опубликовано в ноябре.
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30 августа глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ожидает утверждения второго пакета мер поддержки IT-отрасли в ближайшие дни.
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Подробнее о событии

Замглавы Минцифры Паршин: детальное описание «цифрового налога» может появиться в ноябре
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В России введут новый цифровой налог для иностранцев
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Детали будущего цифрового налога в России могут стать известны в ноябре
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