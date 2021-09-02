Производители мобильных устройств и видеокарт ожидают замедления продаж в конце 2021 года

Поскольку многие бренды ноутбуков первого уровня уже намерены сократить количество заказов на чипы, которые не испытывают дефицита, в ответ на сокращение конечного спроса на ноутбуки, ожидается, что продажи многих поставщиков микросхем в четвертом квартале будут подорваны из-за спада.