Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйДетали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. На сайте Кремля отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны после обмена заключенными между странами.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

РИА Новостивчера в 23:45

Путин поговорил по телефону с Макроном

URA.Ru14:53

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Интерфакс01:30

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

RT на русскомвчера в 15:48

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

РБКвчера в 15:48

Путин и Зеленский позитивно оценили передачу удерживавшихся на Украине и в России лиц

ТАССвчера в 16:12

Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения

Комсомольская правда06:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился

StarHit.ru вчера в 17:30
Политика

Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика

Единый день голосования завершился по всей России

Единый день голосования завершился во всех регионах России.
Life.ru 14:05
Политика

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Армия и оружие

Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН вчера в 19:13
Политика

Памфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений

Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом.
Фонтанка.Ру 11:48
Политика

В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов

На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Общество

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»

Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

Континент Сибирь Online 10:45
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев отреагировал на протест украинского МИД из-за проведения 8 сентября местных выборов в регионе.
iReactor 09:02
Политика

На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%

Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Политика

Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха

Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
Фигурное катание

Алина Загитова: «В школе идут на уступки»

Здорово, что школа идет мне на уступки.
Спорт-Экспресс 12:49
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой

49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел

Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Происшествия

В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 14:29
Игры

Группа хакеров атаковала серверы World of Warcraft Classic

REGNUM 12:41
Общество

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика

Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук (РАН), где проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное