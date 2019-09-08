Политика
Южный ФедеральныйДетали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. На сайте Кремля отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны после обмена заключенными между странами.
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Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
Единый день голосования завершился по всей России
Единый день голосования завершился во всех регионах России.
Life.ru 14:05
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН вчера в 19:13
Политика
Памфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений
Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом.
Фонтанка.Ру 11:48
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Общество
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»
Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев отреагировал на протест украинского МИД из-за проведения 8 сентября местных выборов в регионе.
iReactor 09:02
Политика
На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%
Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Политика
Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха
Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
Фигурное катание
Алина Загитова: «В школе идут на уступки»
Здорово, что школа идет мне на уступки.
Спорт-Экспресс 12:49
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук (РАН), где проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 03:38