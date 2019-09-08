В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. На сайте Кремля отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны после обмена заключенными между странами.

Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

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