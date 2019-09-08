Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйДетали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. На сайте Кремля отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны после обмена заключенными между странами.
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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

РИА Новостивчера в 23:45

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Интерфакс01:30

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

RT на русскомвчера в 15:48

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

РБКвчера в 15:48

Леонид Кравчук - о субботнем обмене задержанными: Путин и Зеленский приблизили мир в Донбассе. Когда он наступит? Придется еще потерпеть

Комсомольская правда09:53

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Газета.Ru01:53

Путин и Зеленский обсудили по телефону обмен пленными

Коммерсантъвчера в 16:32
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Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook

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Путин и Макрон провели телефонные переговоры

ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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Происшествия

В Британии задержали отца, планировавшего убить дочь-порноактрису

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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
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Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
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Просинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост.
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Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
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Ученые в России разработали новый материал для атомных реакторов

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали композиционный материал нового поколения, который можно использовать в атомных реакторах.
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Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
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Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

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Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
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Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10

До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
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РБК 15:29
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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