Общество
Бел.РуДетей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения планируют внести в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
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Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% россиян, сдавших тесты
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тысяч человек.
Телеканал 360° вчера в 05:03
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:52
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
Доктор Мясников похвастался поддержкой американских читателей
Врач Александр Мясников, известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», в своем Telegram-канале рассказал, почему в свое время решил покинуть США.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
У офиса Медведчука прогремел взрыв
В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Армия и оружие
Попытка диверсии в Карабахе: ВС Азербайджана понесли потери
Sputnik Армения 04:22
Футбол
Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Общество
Мать жертвы историка Соколова прервала молчание
Рамблер вчера в 04:06
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
Культура
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Футбол
Деспотович покинул расположение «Оренбурга»
Нападающий Джордже Деспотович покинул расположение "Оренбурга" и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 06:53
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию.
Экспресс газета 01:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Здоровье
«С оптимизацией, в принципе, заигрались»
О последствиях оптимизации медицины, отказе от ограничительных мер и будущем онлайн-форматов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Росбалт 06:41
Космос
ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу
Ридус 20 мая в 05:16
Шоу-бизнес
Брухунова назвала Степаненко «диковинной» четвертой женой Петросяна
Народные новости вчера в 13:03
Авто
Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей
Ограничение скорости автомобилей Volvo было запланировано еще в прошлом году, а сейчас автопроизводитель выполнил свое обещание, и теперь все модели шведской марки не смогут разогнаться свыше 180 км/ч.
Газета DAILY 21 мая в 15:00
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество
Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева
Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
Происшествия
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице.
РИА Новости 08:48