В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения планируют внести в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

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