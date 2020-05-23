В Совете Федерации хотят разработать законопроект, по которому детей без прививок не будут принимать в школы и детские сады. Об этом со ссылкой на перечень мероприятий по совершенствованию законодательства РФ сообщает ТАСС.

Детей без прививок могут не принять в школы и детские сады

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