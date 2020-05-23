Общество
PRO Город Кирово-ЧепецкДетей без прививок могут не принять в школы и детские сады
В Совете Федерации хотят разработать законопроект, по которому детей без прививок не будут принимать в школы и детские сады. Об этом со ссылкой на перечень мероприятий по совершенствованию законодательства РФ сообщает ТАСС.
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Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
iReactor 21 мая в 13:13
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
РИА Новости 08:34
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
Происшествия
В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
Наука
Ученые обнаружили «ген похудения»
ИнфоСМИ 08:46
Авто
В продаже появился аналог Jeep Wrangler с двигателем от Haval F7
В подкапотном пространстве установлен турбированный мотор от Haval F7, мощностью в 230 л.с. Пару составят 8-ми ступенчатая АКПП от «ZF» и полноприводная система.
ГЛАС.RU вчера в 03:29
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Интерфакс вчера в 15:34
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Шоу-бизнес
Жена Эмина впервые прокомментировала новость о разводе
Недавно российский и азербайджанский исполнитель, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов, более известный как Эмин, объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой.
NewInform вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Здоровье
Сотрудники госпиталя для зараженных COVID-19 в «Крокус Экспо» пожаловались на нехватку лекарств
Медики, работающие во временном госпитале в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, пожаловались на нехватку лекарств и средств индивидуальной защиты.
Дождь 10:35
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Футбол
Клубы РПЛ заинтересованы в защитнике СПАЛа Аркадиуше Реце
Агентство Top Football, которое представляет интересы 24-летнего защитника итальянского СПАЛа Аркадиуша Рецы, подтвердило, что футболистом интересуются российские клубы.
Sport.ru 05:29
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32