На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.

с чего всё началось

Инцидент произошел в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso. По словам отца пострадавших детей, во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и на зрителей полилось горящее масло. Всего пострадали восемь человек, в том числе его сыновья 10 и 3,5 лет.

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