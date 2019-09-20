Происшествия
ИзвестияРоссийских детей облили горящим маслом в Турции
Инцидент произошел в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso. По словам отца пострадавших детей, во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и на зрителей полилось горящее масло. Всего пострадали восемь человек, в том числе его сыновья 10 и 3,5 лет.
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с чего всё началось
На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.Екатеринбург Онлайн15:39
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«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Екатеринбург Онлайн15:39
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Политика
Россия, Украина и ЕК не обсуждали Стокгольмский арбитраж в Брюсселе
Спор в Стокгольмском арбитраже между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не был предметом трехсторонних переговоров в Брюсселе между Украиной, РФ и ЕК о транзите газа через Украину после 2019 года, но российская сторона этот вопрос поднимала, заявил в четверг на брифинге министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 11:52
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Происшествия
Аваков хочет взять на поруки «заминировавшего мост» сержанта
Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько.
Аргументы недели 13:07
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Хоккей
СКА одержал победу над «Динамо»
Газета.Ru 15:15
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Политика
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.
РИА Новости 21:09
Общество
Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров
Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
РБК 16:17
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол
Тренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА
Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 17:38
Кино
Disney может перезапустить экранизацию «Кредо убийцы»
Кинокомпания Disney планирует перезапустить экранизацию серии игр Assassin’s Creed.
Культуромания 04:33
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Наука
Изобретен способ поиска новых антибиотиков
Goroday.ru 16:42
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
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Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.
Интерфакс 12:39
Армия и оружие
«Ваш корвь будым пит». Корреспондент «АиФ» побывал в Сирии
Благодаря военной помощи России правительственным войскам в Сирии удалось вернуть под контроль 90% территории страны.
Аргументы и Факты вчера в 07:01
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03