Происшествия
Газета.RuДетей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.
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На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39
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«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39
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Общество
Татуированный лысый кот пропал на Урале
На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.
Известия 18 сентября в 22:42
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Происшествия
Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове
Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
RT на русском 01:41
Единоборства
Глава UFC рассказал о том, когда Макгрегор вернется в октагон
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал свой комментарий относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, являющегося бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
REGNUM 02:11
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Lenta.ru вчера в 06:23
Происшествия
Задержан экс-глава Кетовского района Александр Носков
Бывший руководитель Кетовского района Александр Носков задержан силовиками 19 сентября.
Область 45 вчера в 09:53
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело вчера в 10:10
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
Москва 24 вчера в 03:03
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Футбол
Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Экономика
ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Ведомости 02:01
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ вчера в 02:21