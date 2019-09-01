Происшествия

Газета.RuГазета.RuДетей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.
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с чего всё началось

«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.
Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39

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Детей из Екатеринбурга на отдыхе в Турции облили горящим маслом

ТагилСити.ру00:04

Уральских детей облили горящим маслом на отдыхе в Турции. Пока иностранцы помогали пострадавшим, россияне снимали все на камеру

URA.Ruвчера в 16:16

СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом

РИА Новостивчера в 20:41

Детей из Екатеринбурга обожгли горящим маслом в Турции. «Реально люди горели»

Znak.comвчера в 19:50

В Турции российских детей облили горящим маслом

Lenta.ruвчера в 19:36

В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

РБКвчера в 21:01

«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39
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Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

ТАСС 02:15
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Татуированный лысый кот пропал на Урале

На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.
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Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
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Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове

Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
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Глава UFC рассказал о том, когда Макгрегор вернется в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал свой комментарий относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, являющегося бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
REGNUM 02:11
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

РИА Новости вчера в 06:36
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РИА Новости вчера в 16:45
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Lenta.ru вчера в 06:23
Происшествия

Задержан экс-глава Кетовского района Александр Носков

Бывший руководитель Кетовского района Александр Носков задержан силовиками 19 сентября.
Область 45 вчера в 09:53
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие

Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57

В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело вчера в 10:10
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

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Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
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Политика

Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко

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Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
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Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

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Футбол

Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Экономика

ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
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Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Происшествия

Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

Газета.Ru 00:50
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Единоборства

Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ вчера в 02:21
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