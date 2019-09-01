Происшествия
Газета.RuДетей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.
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с чего всё началось
На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39
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Спецбригады медиков встретят в Кольцово детей, которых в Турции облили горячим маслом
Екатеринбург Онлайн03:37
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Общество
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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Шоу-бизнес
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Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Происшествия
Имущество ФСБ выставили на Avito
Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru вчера в 12:31
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На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
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Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
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РИА Новости вчера в 18:31
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
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Газета.Ru вчера в 15:00
Авто
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Автоновости дня 18 сентября в 02:41
Общество
В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам
Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».
РБК 01:00
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие
В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду
Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
Газета.Ru 03:17
Футбол
Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Политика
Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа
Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в четверг, 19 сентября, позитивно оценил шанс в рамках предстоящей встречи договориться о транзите российского газа через территорию страны после 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 06:03
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
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Политика
СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям, заявил Лавров
Лавров заявил, что это в полной мере касается Совета безопасности ООН, где Запад неоправданно «перепредставлен».
Политика Сегодня вчера в 18:26
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
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В Париже скончался известный актер Шарль Жерар
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Украинскому депутату пробили голову кирпичом
В Киеве злоумышленник ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета.
Lenta.ru 03:01
Армия и оружие
В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»
Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
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Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Киберспорт
Newbee представила новый состав по Dota 2
Китайская киберспортивная организация Newbee представила новый состав по Dota 2. Теперь цвета команды будут защищать Вэнь Wizzard Липэн, Янг waixi Сяо, Инь Aq Руи, Цзэн Faith Хунда и Лай Fonte Синюй.
Матч ТВ 03:35
Кино
Фильм «Текст» может побороться за Оскар
Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли может побороться за «Оскар», передает РИА Новости.
Авторадио 17 сентября в 02:50