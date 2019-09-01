На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.

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В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.

Детей из России облили горящим маслом в Турции

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