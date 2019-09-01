Происшествия

Газета.RuГазета.RuДетей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.
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с чего всё началось

«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.
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Спецбригады медиков встретят в Кольцово детей, которых в Турции облили горячим маслом

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Раскрыты подробности о состоянии облитых горячим маслом в Турции россиян

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Детей из Екатеринбурга обожгли горящим маслом в Турции. «Реально люди горели»

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