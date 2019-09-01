Происшествия
Газета.RuДетей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.
Читать в источнике
Оценить910
с чего всё началось
На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Уральская ассоциация туризма выяснит, по чьей вине детей облили горящим маслом в отеле Турции
Екатеринбург Онлайн04:20
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Происшествия
Стрелявший в коллег в Москве полицейский отказался от показаний
Полицейский, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро "Рязанский проспект" в Москве, отказался от дачи показаний.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Генпрокуратура просит суд выпустить Павла Устинова из СИЗО
Аргументы и Факты вчера в 04:29
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Здоровье
Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы распространения этого недуга в России.
Народные новости вчера в 01:32
Политика
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Евдокимова, который ранее занимал пост заместителя руководителя этой спецслужбы.
ТАСС 05:12
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Выступая на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и евроинтеграции, министр заявил, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов.
Инфорос вчера в 02:49
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Интерфакс 17 сентября в 08:35
Гаджеты
Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30
Причина заключается в том, что смартфоны линейки не будут оснащены приложениями американской корпорации Google.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Гаджеты
Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди
В России стартовали продажи новой серии iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
MobiDevices 03:43
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.
Московский Комсомолец 03:50
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru вчера в 15:01
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».
REGNUM 05:14
Авто
Honda презентовала обновленный кроссовер Honda CR-V
Неделю назад во Франкфурте компания Honda представила гибридную версию своего кроссовера CR-V, которая отличилась от актуального исполнения затемненной оптикой, более изящными ПТФ, а также хромированными деталями на бампере и дверях.
32CARS.ru 18 сентября в 15:45
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Авто
Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS
Газета DAILY вчера в 14:24
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Армия и оружие
Полк с комплексами С-400 заступил на дежурство на Новой Земле
Полк Северного флота, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле.
Известия 04:59
Общество
Актриса Софи Лорен празднует юбилей
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен в пятницу, 20 сентября, празднует свой юбилей.
Аргументы недели 03:39
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32