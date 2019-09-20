На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.

с чего всё началось

По словам отца пострадавших детей, повар в ходе кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло. Он отметил, что в результате инцидента пострадали восемь человек, включая его сыновей 10 и 3,5 лет. Мужчина добавил, что ребенок горел, а его одежда сгорела.

Детей из России облили горящим маслом в Турции

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