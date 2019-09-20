Происшествия

Газета.RuГазета.RuДетей из России облили горящим маслом в Турции

По словам отца пострадавших детей, повар в ходе кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло. Он отметил, что в результате инцидента пострадали восемь человек, включая его сыновей 10 и 3,5 лет. Мужчина добавил, что ребенок горел, а его одежда сгорела.
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с чего всё началось

«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

На отдыхе в турецком поселке Кестель детей екатеринбуржцев на финальном ужине в отеле облили горящим маслом.
Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39

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Детей из Екатеринбурга на отдыхе в Турции облили горящим маслом

ТагилСити.ру00:04

В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

РБКвчера в 21:01

Уральских детей облили горящим маслом на отдыхе в Турции. Пока иностранцы помогали пострадавшим, россияне снимали все на камеру

URA.Ruвчера в 16:16

Детей из Екатеринбурга обожгли горящим маслом в Турции. «Реально люди горели»

Znak.comвчера в 19:50

В Турции российских детей облили горящим маслом

Lenta.ruвчера в 19:36

СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом

РИА Новостивчера в 20:41

«Ребенок горел и орал»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Екатеринбург Онлайнвчера в 15:39
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Наука

Супергидрофобный материал сохранил свои свойства после тысячи сгибаний

Микроструктурный материал из звездообразных частиц из оксида цинка, покрытых полимером, сохранял гидрофобные свойства даже после 1000 циклов трения и сгибания, а также выдержал скручивание, нанесение царапин и разрезов.
N+1 вчера в 12:14
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Футбол

Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби

Газета.Ru вчера в 16:11
Игры

Apple запустила игровой сервис Arcade

Американская компания Apple запустила на территории России свой игровой сервис Apple Arcade раньше официальной даты старта.
ПРАЙМ 17 сентября в 02:32
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 18 сентября в 13:47
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 06:32
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Кино

Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор

Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor вчера в 13:00
Армия и оружие

В сирийском Дамаске прогремело два взрыва

Новостной фронт вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском вчера в 06:59
Политика

Путин посетил юношеский технопарк «Академия „Калашников“» в Ижевске

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании сети детских технопарков правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред подписали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина летом 2017 года с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками.
REGNUM вчера в 14:40
Спорт

Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости вчера в 11:58
Футбол

«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»

Чемпионат вчера в 10:30
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Происшествия

Прапорщик-игроман выставил на продажу запчасти компьютеров ФСБ

За год работы прапорщик разобрал более 500 системных блоков, оставив без техники один из факультетов учебного заведения, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на решение военного суда Московского гарнизона об отправке Хайруллина в колонию-поселение.
URA.Ru вчера в 23:38
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Происшествия

Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Здоровье

Нехватка кадров влияет на рост младенческой смертности в Башкирии

Нехватка медицинских специалистов сильно влияет на показатели младенческой смертности в Башкирии.
ТАСС вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

РИА Новости вчера в 06:36
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика

Госдеп не обеспокоили возможные связи Гуайдо с наркоторговцами

Вашингтон не выражает беспокойства по поводу возможной связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийской бандой «Растрохос».
Известия вчера в 18:45
Авто

Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
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