Происшествия

URA.RuURA.RuДетей, облитых в Турции горящим маслом, доставили в Екатеринбург

Ранее стало известно, что в Турции во время финального ужина в отеле из-за ошибки повара горящее масло вылилось на посетителей гостиницы. В результате пострадали восемь человек, среди них были дети из Екатеринбурга 3,5 и 10 лет.
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Получившие ожоги в Турции дети вернулись в Екатеринбург

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Детей, пострадавших в Турции, встретили в аэропорту Екатеринбурга

Вечерние Ведомости08:10

Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой

Наша Газета (г. Екатеринбург)09:27

Детей, облитых в Турции горящим маслом, доставили в Екатеринбург

URA.Ru08:46

Дети, получившие ожоги в турецком отеле, вернулись в Екатеринбург

Интерфакс - Россия08:34

Пострадавшие в отеле Турции дети доставлены в Екатеринбург

Интерфакс09:38

«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург

Екатеринбург Онлайн07:20
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