Происшествия
URA.RuДетей, облитых в Турции горящим маслом, доставили в Екатеринбург
Ранее стало известно, что в Турции во время финального ужина в отеле из-за ошибки повара горящее масло вылилось на посетителей гостиницы. В результате пострадали восемь человек, среди них были дети из Екатеринбурга 3,5 и 10 лет.
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Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой
Наша Газета (г. Екатеринбург)09:27
«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург
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