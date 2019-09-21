Ранее стало известно, что в Турции во время финального ужина в отеле из-за ошибки повара горящее масло вылилось на посетителей гостиницы. В результате пострадали восемь человек, среди них были дети из Екатеринбурга 3,5 и 10 лет.

Детей, облитых в Турции горящим маслом, доставили в Екатеринбург

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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