Политика
Lenta.ruНовые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
Ранее сообщалось, что Реш, вопреки данным СМИ, никому не продавал собранную информацию по делу. В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
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с чего всё началось
Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.РИА Новости06:30
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