Политика

Lenta.ruLenta.ruНовые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Ранее сообщалось, что Реш, вопреки данным СМИ, никому не продавал собранную информацию по делу. В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
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Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости06:30

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Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

Российская газета09:20

Следствие не заинтересовано в раскрытии дела катастрофы MH17, считает детектив

Народные новости05:39

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Lenta.ru07:11

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News.ru05:58

Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

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Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17

Взгляд.ру06:07

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

РИА Новости05:47
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
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Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

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Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
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Сегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе

Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
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Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
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В России назвали условие бомбардировки Крыма странами НАТО

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Россия поднялась на три ступени в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, заняв 28-ю позицию, следует из доклада ВБ.
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Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

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