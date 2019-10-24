Политика

РИА НовостиРИА НовостиДетектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
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с чего всё началось

Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости06:30

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Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

РИА Новости05:47

Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

REGNUM07:14

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Lenta.ru07:11

Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17

News.ru05:58

Следствие не заинтересовано в раскрытии дела катастрофы MH17, считает детектив

Народные новости05:39

Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17

Взгляд.ру06:07

Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

Российская газета09:20
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ЦСКА — Ференцварош 0:1

Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:46
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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
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Футбол

Сборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро

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Вышедшая замуж китайская врач-бодибилдер впечатлила Интернет

Предсвадебные фотографии известной китайской модели-бодибилдера впечатлили пользователей сети.
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Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию

Иммиграционно-таможенная служба США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для содержания ее под стражей в этом ведомстве до момента депортации в Россию.
Известия 14:50
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Музыка

Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу

Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
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Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

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Политика

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

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Армия и оружие

SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада

Сообщается также о столкновениях курдских «Сирийских демократических сил» с турецкими войсками вблизи Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Общество

Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом

Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС вчера в 02:29
Политика

Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Кино

В Екатеринбурге сегодня состоится встреча с режиссером Юрием Быковым

В кинотеатре ТЦ «Радуга парк» пройдет премьера нового фильма «Сторож», который режиссер представит лично, а после показа можно будет задать Юрию Быкову вопросы.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 22 октября в 02:01
Технологии

Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США

В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 05:30
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Футбол

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Армия и оружие

Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
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Космос

Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo

В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru вчера в 13:13
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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Гаджеты

Представлен Meizu 16T — самый дешевый смартфон на Snapdragon 855

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Общество

Испанского диктатора Франко перезахоронили

Тело испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде.
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Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
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