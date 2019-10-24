Политика
РИА НовостиДетектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.РИА Новости06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:58, Ашберн
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:46
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Футбол
Сборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро
Bookmaker-ratings.ru 09:59
Общество
Вышедшая замуж китайская врач-бодибилдер впечатлила Интернет
Предсвадебные фотографии известной китайской модели-бодибилдера впечатлили пользователей сети.
Московский Комсомолец 05:52
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Политика
США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию
Иммиграционно-таможенная служба США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для содержания ее под стражей в этом ведомстве до момента депортации в Россию.
Известия 14:50
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Музыка
Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу
Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Srnsk 14:27
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 17:28
Армия и оружие
SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
Сообщается также о столкновениях курдских «Сирийских демократических сил» с турецкими войсками вблизи Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС вчера в 02:29
Политика
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Кино
В Екатеринбурге сегодня состоится встреча с режиссером Юрием Быковым
В кинотеатре ТЦ «Радуга парк» пройдет премьера нового фильма «Сторож», который режиссер представит лично, а после показа можно будет задать Юрию Быкову вопросы.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 22 октября в 02:01
Технологии
Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 05:30
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
Военное дело 01:05
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru вчера в 13:13
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline вчера в 03:31
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Гаджеты
Представлен Meizu 16T — самый дешевый смартфон на Snapdragon 855
iXBT.com вчера в 08:58
Общество
Испанского диктатора Франко перезахоронили
Тело испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде.
РБК 13:02
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38