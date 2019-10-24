Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии данного дела. Об этом говорится в письме адвоката Реша, поступившем в РИА Новости.

с чего всё началось

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

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