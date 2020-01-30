Общество
Piter.tvДетективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО
Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России. Законопроект разрабатывается Российским союзом автостраховщиков совместно с Банком России и МВД.
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с чего всё началось
МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).Известиявчера в 16:01
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МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
Коммерсантъвчера в 23:15
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Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Теннис
Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open
Представительница Испании Габринье Мугуруса стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Экономика
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Политика
Путин и Нетаньяху обсуждают в Кремле «сделку века»
Здоровье
В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
«Милан» отправил Сусо в «Севилью»
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Новый вирус из Китая может добраться до России к середине февраля 2020 года.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу
Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Экономика
Domino’s Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России
Российский бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в 2019 году снизил темпы роста, следует из сообщения турецкой DP Eurasia, выступающей мастер-франчайзи американского бренда в Турции, России, Азербайджане и Грузии.
Политика
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Транспорт
Депутаты просят прокурора Петербурга проверить рост тарифов на ЗСД
Депутаты Законодательного собрания от «Справедливой России» направили обращение на имя прокуратура Петербурга с требованием проверить повышение тарифов на проезд по ЗСД на соответствие законодательству.
Гаджеты
Apple готовится выпустить ряд устройств в первой половине 2020 года
Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года.
Происшествия
Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения
Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Политика
Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.