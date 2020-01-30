Общество
Piter.tvДетективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО
Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России. Законопроект разрабатывается Российским союзом автостраховщиков совместно с Банком России и МВД.
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с чего всё началось
МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).Известиявчера в 16:01
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МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
Коммерсантъвчера в 23:15
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Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Политика
Игнатьев поблагодарил жителей Чувашии через инстаграм
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе
Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят «сделку века» в Москве
Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план палестино-израильского урегулирования, который он называет "сделкой века".
Политика
Путину докладывают о борьбе с коронавирусом ежедневно — Мишустин
Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о принимаемых правительством страны мерах по противодействию распространению коронавируса, причём делается это ежедневно.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Вирусолог оценил вероятность «доставки» вируса в Россию в посылках с AliExpress
Теоретически есть вероятность заразиться смертельным китайским коронавирусом через посылки с AliExpress, однако случаев заражения через почтовые отправления пока подтверждено не было.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Теннис
Мугуруса победила Халеп и вышла в финал Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кенин сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в финал Australian Open.
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Армия и оружие
Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Политика
Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ
Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Общество
Россия закрыла пешеходную границу с Китаем
Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Футбол