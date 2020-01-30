Общество

Piter.tvPiter.tvДетективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО

Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России. Законопроект разрабатывается Российским союзом автостраховщиков совместно с Банком России и МВД.
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с чего всё началось

Честное дело: МВД предложило подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО

МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Известиявчера в 16:01

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Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

RT на русском01:45

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

Коммерсантъвчера в 23:15

МВД захотело бороться с мошенниками в ОСАГО с помощью частных детективов

URA.Ruвчера в 18:22

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Известиявчера в 19:26

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РБКвчера в 22:44

«Известия»: МВД предлагает привлечь частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

ТАССвчера в 17:39
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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