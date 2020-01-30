МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

с чего всё началось

Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России. Законопроект разрабатывается Российским союзом автостраховщиков совместно с Банком России и МВД.

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО

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