МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

с чего всё началось

МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

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