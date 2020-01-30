Общество

RT на русскомRT на русскомДетективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
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с чего всё началось

Честное дело: МВД предложило подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО

МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
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Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

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