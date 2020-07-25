Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США

Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал MedicalXpress. Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему.