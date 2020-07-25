Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США
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Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал MedicalXpress. Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему.В источнике
С чего всё началось
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США получили грант в размере $50 тыс. на доработку устройства, которое, по мысли создателей, должно помочь быстро выявлять коронавирус, сообщает издание Medicalxpress
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Подробнее о событии
В США создан детектор мгновенного обнаружения коронавируса у человека
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