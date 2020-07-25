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Lenta.ru

Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США

Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал MedicalXpress. Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему.В источнике
С чего всё началось
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США получили грант в размере $50 тыс. на доработку устройства, которое, по мысли создателей, должно помочь быстро выявлять коронавирус, сообщает издание Medicalxpress
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РБКвчера в 12:36
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РБК

В США разработали прибор для быстрого определения коронавируса

РБКвчера в 12:36
Коммерсантъ

Ученые в США создали прибор для быстрого обнаружения COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:53
RT на русском

Учёные в США разработали «моментально» выявляющий коронавирус прибор

RT на русскомвчера в 12:39
РИА Новости

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

РИА Новостивчера в 15:17
Ридус

В США изобрели детектор мгновенного выявления СOVID-19

Ридусвчера в 10:22
Московский Комсомолец

В США создан детектор мгновенного обнаружения коронавируса у человека

Московский Комсомолецвчера в 10:05
ТАСС Наука

Американские ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19 у человека

ТАСС Наука вчера в 09:55
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд

Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ruвчера в 08:32

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС21:48
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Антигулов уступил Крэйгу на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби

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В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 02:12
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газетавчера в 07:07
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Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Веснавчера в 14:06
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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русскомвчера в 11:43
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