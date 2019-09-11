Футбол

Вести.RuВести.RuДети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду. За игрой своего звездного отца наблюдали дети футболиста – сыновья Криштиану и Матеу, и дочери Ева и Алана Мартина.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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