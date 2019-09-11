Футбол
Вести.RuДети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы
Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду. За игрой своего звездного отца наблюдали дети футболиста – сыновья Криштиану и Матеу, и дочери Ева и Алана Мартина.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Хоккей
Олкиноура: «Если бы я сделал на один сэйв больше, „Адмирал“ мог победить»
10 сентября во Владивостоке "Адмирал" победил "Трактор" со счетом 2:1.
Sport24.ru 10:47
Авто
На Франкфуртском автосалоне представили Brabus Ultimate E
Новый Ultimate E не отличается от серийной версии ничем, кроме обновлённого салона и цвета кузова.
CarsWeek.ru 06:45
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
Происшествия
Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга
В распоряжении канала оказались фотографии комнаты, расположенной на верхних этажах музея, где хранилось более 200 предметов, принадлежащих Барсукову, также известному как «ночной губернатор» Петербурга.
Lenta.ru 12:40
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Футбол
Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе
Нападающий «Порту» Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе по версии тренеров лиги.
Sport24.ru 10:16
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2020 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Шоу-бизнес
Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле
Газета Кемерова 12:02
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Армия и оружие
Новые российские радары создадут трехмерную картинку цели
РЕН ТВ вчера в 20:36
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия
В Узбекистане боец ММА погиб в уличной драке
Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов скончался в больнице после уличной драки в Ташкенте.
РБК 12:39