Коронавирус
Lenta.ruНазваны сроки возобновления работы российских школ
Российские школы откроются для учеников в начале сентября. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1». По ее словам, «с высокой доли вероятности» к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.
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Попова рассказала, когда российские дети вероятно вернутся в школы
Будущее России. Национальные проекты14:01
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Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Происшествия
В Кировской области расследуют дело о нападении на полицейского
Уголовное дело возбуждено в Кировской области после нападения во время одной из вечеринок на молодого человека, который оказался полицейским, сам сотрудник правоохранительных органов понёс дисциплинарное наказание, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по Кировской области.
РИА Новости 13:11
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе М-5 Урал в Челябинской области
Днем во вторник, 16 июня, на территории Катав-Ивановского района в Челябинской области произошло трагическое ДТП, в результате которого смертельные травмы получили два человека.
Dorinfo.ru вчера в 08:22
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com 13:01
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Политика
В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Политика
Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в резиденциях Путина
В резиденциях Владимира Путина появились дезинфекционные туннели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Forbes 07:05
Футбол
Старридж может стать футболистом «Беневенто»
В марте стороны расторгли контракт после того, как футболист оказался в центре скандала из-за ставок.
Матч ТВ 14:39
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились уже 615 медработников
FreeNews-Volga 15 июня в 08:17
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже
Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 09:28
Кино
Появился трейлер нового сериала Netflix про боевых монахинь
Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала «Боевая монахиня».
Игромания.ру 08:45
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня в силу вступил закон об отмене банковского роуминга. Речь идет о взимании комиссии за межрегиональные денежные переводы.
Деловое.ТВ 14 июня в 07:40
Армия и оружие
Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе
Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Кино
Вышел тизер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу
В сети появился первый тизер драмы Шона Дуркина «Гнездо» с Джудом Лоу в главной роли.
Культуромания 15:32
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05