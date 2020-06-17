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Lenta.ruLenta.ruНазваны сроки возобновления работы российских школ

Российские школы откроются для учеников в начале сентября. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1». По ее словам, «с высокой доли вероятности» к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.
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Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

РБК16:06

Роспотребнадзор: дети смогут вернуться в школы 1 сентября

Комсомольская правда14:12

Попова: в начале сентября школьники вернутся за парты

Московский Комсомолец14:19

Попова уверена, что в сентябре школьники вернутся за парты

РИА Новости14:14

Попова рассказала, когда школьники вернутся за парты

Газета.Ru14:19

Попова рассказала, когда российские дети вероятно вернутся в школы

Будущее России. Национальные проекты14:01

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

Известия14:01
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

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Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

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Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в резиденциях Путина

В резиденциях Владимира Путина появились дезинфекционные туннели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
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В марте стороны расторгли контракт после того, как футболист оказался в центре скандала из-за ставок.
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Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
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Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала «Боевая монахиня».
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В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня в силу вступил закон об отмене банковского роуминга. Речь идет о взимании комиссии за межрегиональные денежные переводы.
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Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
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Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
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В сети появился первый тизер драмы Шона Дуркина «Гнездо» с Джудом Лоу в главной роли.
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Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
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