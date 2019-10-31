Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДетсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки

Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
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с чего всё началось
Детский сад "Сказка", где сегодня был жестоко убит шестилетний ребёнок, будет закрыт 1 ноября, информирует
 пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа со ссылкой на вице-губернатора региона Наталию Сидорову.
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