с чего всё началось

Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.

Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки

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