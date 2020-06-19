Общество
Взгляд.руВ Подмосковье назвали даты открытия детских лагерей и фитнес-центров
«Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Из документа, опубликованного на сайте правительства региона, следует, что музеи могут возобновить работу с 25 июня, спортивные объекты — с 1 июля, а детские лагеря — с 15 июля.РБК12:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Главное за неделю в Подмосковье: открытие летних веранд и снижение платы за ЖКУ
Правительство Московской области07:53
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Политика
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском 15:09
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Газета.Ru 13:08
Футбол
Тренер «Сочи» Федотов: «До последнего не знали состав „Ростова“. У нас сражение за место в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом» (1:10), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Sports.ru 15:52
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Гаджеты
Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299
Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
3DNews 12:24
Футбол
Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
RT на русском 16:47
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Футбол
Малафеев дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
Экс-игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев в своем профиле в Instagram поделился прогнозом на первую игру в чемпионате после трехмесячного перерыва.
Петербургский дневник 13:15
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Космос
NASA разрабатывает программу полетов на суборбитальных кораблях
NASA стало заниматься разработкой программ полетов астронавтов на коммерческих суборбитальных космических кораблях.
Газета.Ru 14:54
Общество
В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы
В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 16:09
Общество
В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости 16:32
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM вчера в 09:17
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47