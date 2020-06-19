с чего всё началось

«Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

В Подмосковье назвали даты открытия детских лагерей и фитнес-центров

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