Здоровье

Lenta.ruLenta.ruДетские онкологи центра Блохина составили график увольнений

30 сентября стало известно, что все онкологи центра Блохина пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.
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Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении

Известия09:18

Онкологи центра Блохина составили график увольнений

Коммерсантъ08:19

От 10 до 12 онкологов подали заявления об увольнении из центра им. Блохина

News.ru08:57

Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения

РИА Новости08:52

Стало известно о новых увольнениях в московском НМИЦ им. Блохина

Газета.Ru07:16

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении

Интерфакс06:55

Увольняющиеся из онкоцентра им. Н.Блохина врачи начали получать предложения о трудоустройстве

Агентство Москва08:20
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика

Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости 09:18
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Экономика

Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены

Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью.
Российская газета 06:22
Политика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Политика

Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 30 сентября в 07:02
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Общество

Дорожно-строительная компания «Пилон» массово увольняет сотрудников

Уже в этом году на предприятии «Пилон», которая занимается дорожным строительством, могут быть уволены 643 человек.
Петербургский дневник вчера в 11:38
Здоровье

Парламент Чечни рассмотрит законопроект о запрете электронных сигарет

Парламент Чечни в четверг рассмотрит законопроект об ограничении несовершеннолетним продажи и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского законодательного собрания.
РИА Новости 07:18
Политика

МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование

Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.
Народные новости 07:50
Гаджеты

Samsung закрывает свой последний завод в Китае

Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Культура

Киргизия приняла извинения Малахова в «Прямом эфире»

Пресс-секретарь посольства Киргизии в Москве Гулбарчын Байымбетова признала извинения телеведущего в эфире корректными и грамотными, и киргизская общественность их принимает.
Телеканал 360° 08:34
Политика

Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ

Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой

Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщает о том, что во вторник, 1 октября, в Кировском районе было найдено тело пропавшей в начале сентября Натальи Устиновой.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
Вести.Ru 08:46
Гаджеты

Представлен новый российский процессор Baikal-M

Компания «Байкал Электроникс» представила свой новый процессор Baikal-M, который позиционируется в качестве решения для потребительского и бизнес-сегментов.
3DNews вчера в 16:27
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие

Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Вести.Ru 09:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Технологии

Личные данные 20 млн россиян оказались открытыми

В открытом доступе вся информация о жителях России находилась около года.
Neva.Today 08:59
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог

Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Кино

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru 03:31
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн

Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
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