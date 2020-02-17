Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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В Благовещенске «минирование» детских садов оказалось ложным

РИА Новости23:07

«Заминированы» все детсады Хабаровска и Комсомольска

Хабаровский край сегодня21:45

Более 6 тысяч малышей эвакуировали сегодня из детских садов Хабаровска

AmurMedia.ru22:15

На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов

Российская газета21:39

В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании

КП - Хабаровск22:11

Детские сады и отделение телерадиокомпании эвакуируют в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС21:06

В Комсомольске-на-Амуре эвакуированы все детские сады

АиФ Хабаровск21:05
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Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости 10:32
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Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
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Коммерсантъ 18:53
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета 20:27
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:18
Футбол

Смолов забил первый гол в чемпионате Испании

Ведомости 16:52
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

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Московский Комсомолец 02:48
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

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Suzuki показала новый семиместный кроссовер XL7

Новый внедорожник Suzuki XL7 имеет семиместный салон и сочетает в себе дизайн кроссовера, а также практичность минивэна.
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Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

BFM.ru 13:35
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Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси

На предприятии «БелДжи» стартовало производство нового компактного кроссовера Geely Coolray.
5 колесо 14 февраля в 07:12
Общество

В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Ведомости 10:51
Происшествия

Все трое пострадавших при ЧП на уральском заводе скончались

Повестка дня 13:40
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

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Общество

Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:16
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Диетологи: как есть сладкое и не толстеть

Как рассказала диетолог в интервью РИА Новости, чтобы похудеть или оставаться стабильно в своем весе надо научиться отказываться от еды в тот момент, когда чувство голода ушло.
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Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах

«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Футбол

«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «Марселю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа».
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Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН 13:12
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Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
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Учеными обнаружена необычная черная дыра с диском внутри

Ученые обнаружили уникальную черную дыру, в центре которой располагается огромный диск.
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Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
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Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости вчера в 12:35
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У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
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