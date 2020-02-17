Общество
РИА НовостиВ крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Авто
Suzuki показала новый семиместный кроссовер XL7
Новый внедорожник Suzuki XL7 имеет семиместный салон и сочетает в себе дизайн кроссовера, а также практичность минивэна.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Авто
Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси
На предприятии «БелДжи» стартовало производство нового компактного кроссовера Geely Coolray.
Общество
В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Происшествия
Все трое пострадавших при ЧП на уральском заводе скончались
Общество
Гидрометцентр сообщил о ранней весне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Здоровье
Диетологи: как есть сладкое и не толстеть
Как рассказала диетолог в интервью РИА Новости, чтобы похудеть или оставаться стабильно в своем весе надо научиться отказываться от еды в тот момент, когда чувство голода ушло.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Футбол
«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1
В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «Марселю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа».
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Политика
Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина перестала скрывать лицо в морщинах
Мария уверена, что стареть — нестрашно, поэтому смело показывает общественности морщины на лице.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Космос
Учеными обнаружена необычная черная дыра с диском внутри
Ученые обнаружили уникальную черную дыру, в центре которой располагается огромный диск.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.