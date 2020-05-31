С 1 июня в России начнут действовать введенные ранее меры поддержки населения в условиях пандемии, а также вступят в силу определенные изменения в законодательстве, пишут «Известия». Так, с начала июня начнутся так называемые «коронавирусные» выплаты на детей.

Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

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