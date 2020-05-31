Общество

МИР 24МИР 24Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

С 1 июня в России начнут действовать введенные ранее меры поддержки населения в условиях пандемии, а также вступят в силу определенные изменения в законодательстве, пишут «Известия». Так, с начала июня начнутся так называемые «коронавирусные» выплаты на детей.
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Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ru06:00

С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДОЛЖНИКОВ

Лениногорские вести27 мая в 22:04

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне

Царьград28 мая в 03:49

Выплаты на детей, отмена «банковского роуминга», взыскание долгов: какие новшества принесет россиянам июнь

Весьма28 мая в 02:30

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24
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Здоровье

В Брянской области от коронавируса лечатся 39 процентов больных

В Брянской области до сих пор 39 процентов пациентов с коронавирусом находятся на лечении.
Брянские новости 08:00
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
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Политика

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
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Космос

Корабль Crew Dragon приближается к МКС

Выведенный на орбиту новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon приближается к Международной космической станции, сообщает NASA.
Вести ФМ 07:43
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Политика

Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
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Политика

Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК вчера в 18:10
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Происшествия

На беспорядках в Филадельфии заметили «Бэтмена»

В сети появилось видео с мужчиной в костюме Бэтмена, который пришел на акцию протеста в Филадельфии, вспыхнувшую из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда после грубого ареста, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 08:04
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
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Технологии

100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения

Разработчики в последних версиях операционной системы Android позаботились о том, чтобы владельцы гаджетов могли контролировать приложения, но это не всегда экономит на потере данных.
Evo-rus.com вчера в 16:18
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Происшествия

Скандал в Оренбуржье: из семьи принудительно изъяты маленькие дети

REGNUM 09:28
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Наука

Новая Зеландия находится над самым большим «пузырем лавы»

Evo-rus.com вчера в 15:49
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Общество

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
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Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Здоровье

25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 03:45
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Хоккей

Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Общество

Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

iReactor 07:12
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Гаджеты

Появилась дата анонса Xiaomi Mi Band 5

Официальный аккаунта Xiaomi Mall в WeChat объявил дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Если опираться на полученные данные из Китая, то анонс нового устройства должен состоятся 11 июня.
The GEEK 09:00
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Общество

Желание начать работу выразили 40 санаториев и отелей Крыма

30 мая сообщалось, что министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 07:30
1
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 29 мая в 10:18
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Наука

Биологи создали лекарство от кокаиновой зависимости

Молекулярные врачи-биологи из США смогли создать уникальное лекарство от кокаиновой зависимости.
Evo-rus.com 06:28
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Общество

«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
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Происшествия

В московском метро мужчина угрожал пассажирам оружием

RT на русском 05:44
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Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
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Происшествия

В Почепском районе произошло жуткое ДТП

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила о своей трансгендерности.
РИА Новости 08:19
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Музыка

Владимир Кузьмин празднует 65-летие

31 мая 65-летие празднует народный артист России музыкант Владимир Кузьмин.
RT на русском 07:32
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«Пусть говорит Кикнадзе». Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локо»

Юрий Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локомотивом».
Чемпионат 09:26
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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