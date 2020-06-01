С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. Выплаты на детей от 3 до 7 лет полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — в среднем по РФ это пять с половиной тысяч рублей.

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

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