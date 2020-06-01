Общество
Вести.RuС 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. Выплаты на детей от 3 до 7 лет полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — в среднем по РФ это пять с половиной тысяч рублей.
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Исполняющая обязанности начальника управления соцзащиты Балашихи рассказала о выплатах семьям с детьми и пенсионерам
Большая Балашиха30 мая в 16:49
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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
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Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
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Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
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В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
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Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
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«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05
Футбол
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Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
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LentaChel.ru 29 мая в 11:20
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Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
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Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
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Санчо получил жёлтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
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Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ
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В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
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Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
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В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
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Происшествия
В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Власти США заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.
Эхо Москвы вчера в 00:34
Общество
С 1 июня россияне начали получать президентские выплаты на детей
С 1 июня россияне начали получать выплаты на детей в рамках правительственной поддержки в период пандемии коронавируса.
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra наконец «вылечили»
Компания Samsung выпустила очередное обновление для камеры Samsung Galaxy S20 Ultra, которое исправляет проблему с плохой фокусировкой на близком расстоянии.
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Жителю Екатеринбурга, толкнувшему журналиста во время протеста в сквере, грозит три года колонии
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В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
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