Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят. Об этих и других июньских новшествах — в материале РИА Новости.

Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

Общество В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 412

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 30

Авто Фернандо Алонсо вывел на внедорожные тесты новый пикап Toyota Hilux Фернандо Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель Ле-Мана, победитель гонки 24 Hours of Daytona и действующий обладатель титула чемпиона мира в серии FIA World Endurance Championship, опробовал в деле обновленный пикап Toyota Hilux. 1

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 905

Здоровье Рекордные 283 случая коронавируса выявили в Свердловской области На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки. 689

Финансы Почему рубль растет, невзирая на кризис Если в начале марта при стоимости барреля Brent в 50 долларов американская валюта торговалась на уровне 66 рублей, а рублевая стоимость нефти была 3300 рублей, то теперь, при цене Brent в 35 долларов за бочку и стоимости доллара в 70,6 рублей, она находится на отметке 2470 рублей, рассчитал Бабин. 13

Общество Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса «Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ. 3

Политика Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации. 5

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 71

Общество Особое мнение: Александр Баунов Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.

Общество Власти Нью-Йорка решили ввести комендантский час Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявили, что в ночь с понедельник на вторник будет введен общегородской комендантский час из-за непрекращающихся акций протеста после гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейских. 1

Гаджеты Представлена обновленная утилита Palit ThunderMaster Новая версия утилиты ThunderMaster полностью обновлена по сравнению с предыдущими версиями и имеет более удобный интерфейс и персонализированные настройки.

Футбол Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,9K

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 123

Музыка Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео». 31

Политика В ЦИК назвали оптимальную дату голосования по Конституции Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала самую оптимальную, по мнению ведомства, дату проведения всеобщего голосования по поправкам в Конституцию России. 11

Гаджеты Xiaomi выпустит четыре дешевых смартфона. Что о них известно Принадлежащий Xiaomi бюджетный бренд Redmi готовит к выпуску целых четыре новых смартфона серии Redmi 9. Устройства получат название Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C.

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны Салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. 19