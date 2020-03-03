Экономика

РБКРБК«Детский мир» сменит генерального директора

Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
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Общественный деятель, основатель и президент ОФСОО «Федерации Современного мечевого боя России», президент Международной Федерации СМБ, основатель «Академии средневекового фехтования и культуры», руководитель Школы СМБ «Эскалибур» и сети секций СМБ и стрельбы из лука в Москве и Екатеринбурге, директор, куратор и разработчик смен детского спортивно-исторического лагеря «Эскалибур-Кэмп», председатель СРОО «Общество Экспериментальной Истории», спортивный тренер, педагог-психолог, коуч. Многократная чемпионка мира по СМБ и ИСБ.
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