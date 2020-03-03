Экономика

РБКРБК«Детский мир» сменит генерального директора

Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
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