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«Детский мир» запустит программу buyback объемом до 3,5 млрд рублей

Ритейлер "Детский мир" запускает программу выкупа акций на Московской бирже в размере до 3,5 млрд рублей.
Интерфакс
Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией ООО "ДМ-Капитал", 100%-ным дочерним обществом "Детского мира", через брокеров.
Finam.Ru
Компания ожидает, что выкупленные акции впоследствии будут погашены с учетом всех применимых ограничений и правил.
Финмаркет
Компания не будет использовать акции для голосования, отмечается в сообщении.
ТАСС

Подробнее о событии

«Детский мир» выкупит собственные акции на сумму до ₽3,5 млрд
T2401:54
«Детский мир» запускает программу обратного выкупа акций на сумму до 3,5 млрд рублей
ТАСС02:18
«Детский мир» проведет buyback на сумму до 3,5 млрд рублей
Коммерсантъ01:56
«Детский мир» проведет обратный выкуп акций
Моллы.Ru02:22
«Детский мир» запускает программу выкупа акций объемом до 3,5 млрд рублей
Finam.Ru01:52
«Детский мир» запустит программу buyback объемом до 3,5 млрд рублей
Интерфакс01:40

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