Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда по факту гибели дворника от свалившейся на него глыбы льда, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По информации представителей УК «Кировская», захват бизнес-центра осуществили люди, нанятые представителями компании «Аурус», которая обслуживала БЦ «Манхэттен» до того, как эти полномочия перешли к УК «Кировская».
Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной помощи Киеву.