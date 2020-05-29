Общество
InkazanДетский омбудсмен РФ предложила создать «реестр педофилов»
Омбудсмен полагает, что необходимо установить пожизненный административный надзора за лицами, которых суд признал виновными в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также Кузнецова предлагает запретить им доступ в интернет и вступать в любые контакты с детьми.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.РИА Новостивчера в 23:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ
Певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко запросили помощи от государства из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 02:11
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
Коронавирусом заболели уже 157 детей в Новосибирской области
Согласно информации опертаба НСО на утро 29 мая, в области диагноз «коронавирус» поставлен 157 детям.
Atas.info 01:31
Футбол
Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью
Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Космос
Поиском жизни на Марсе займутся Шерлок и Ватсон
Работая сообща, Шерлок и Ватсон смогут определять наличие органических молекул, а также заниматься поиском минералов в марсианской почве, которые могли бы лечь в основу органической жизни.
3DNews 26 мая в 16:37
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Общество
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:54
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Азмуна
По информации портала CalcioMercato, нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в сферу интересов "Милана".
Piter.tv 03:45
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Экс-эпидемиолог Швеции выступила против властей
Напомним, что бывший государственный эпидемиолог Анника Линде ранее поддерживала действия Андерса Тегнелла и Агентства общественного здравоохранения, которые предполагали отказ от введения карантина.
REGNUM вчера в 09:10
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Здоровье
Смягчат ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня? Совет Куйвашеву от эпидемиолога
Получается, что с 1 июня губернатор не должен ослаблять режим самоизоляции в Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 07:36
Футбол
Вернблум назвал свой самый важный гол за ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий в греческом ПАОК, назвал мяч, забитый в ворота «Ростова» в 2015 году, самым важным голом за время выступления в составе армейцев.
Sport24.ru 05:06
Здоровье
На Кубани от коронавируса вылечились 68% заболевших
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сутками ранее в Краснодарском крае выздоровели 136 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Кубань 24 03:49
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Lenta.ru вчера в 08:28
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки.
Российская газета вчера в 11:39
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Футбол
«Байер» уверенно победит «Фрайбург» в матче 29-го тура Бундеслиги
Первый матч 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Байер» пройдет 29 мая на арене «Шварцвальд» в Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 11:46
Футбол
Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями
Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков.
ФАН вчера в 12:44
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
«Al Bawaba»: Турция воюет в Ливии за свои контракты на $25 млрд
Участие Турции в конфликте в Ливии объясняется желанием заключить крупные контракты на разработку полезных ископаемых и реализацию инфраструктурных проектов в этой стране.
Недвижимость.RU вчера в 17:42
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»
На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня.
Ведомости 02:42