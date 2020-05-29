В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

с чего всё началось

Омбудсмен полагает, что необходимо установить пожизненный административный надзора за лицами, которых суд признал виновными в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также Кузнецова предлагает запретить им доступ в интернет и вступать в любые контакты с детьми.

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